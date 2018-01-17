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Isparta'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (5)

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

VALİ GÜNAYDIN: NAAŞLARIMIZI ALDIK

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara Köyü'nde askeri nakliye uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Vali Günaydın, "AFAD ekipleri çok kısa sürede, özellikle de köylü vatandaşlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum, çok kısa süre içerisinde enkaza ulaştılar. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehitlerin naaşlarının Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü kaydeden Vali Günaydın, "Otopsi işlemleri yapılıyor. Ondan sonra da Eskişehir'e götürülecek. Arama faaliyetleri kısa sürede tamamlandı. Zaten Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter çok kısa süre sonra olay yerine intikal etmişti. Kısa süre içerisinde savcı arkadaşlarımız, diğer görevlilerimiz ulaşarak naaşlarımızı aldık. Şu anda otopsi işlemleri bitmek üzere" diye konuştu.

TEKNİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Olayın oluş saatiyle ilgili net bir bilgi veremeyeceğini kaydeden Vali Günaydın, uçağın kara kutusuna ulaşılıp ulaşılmadığı ve uçağın düşüş nedeninin ise yapılacak çalışmanın ardından açıklanabileceğini vurguladı.

Kaza sırasında bölgede yoğun sis olduğu söylentileriyle ilgili de Vali Günaydın, "Bu teknik bir çalışma. Teknik ekibin çalışmasının ardından açıklama yapılır" dedi.

Hasan UĞUR/ISPARTA, (DHA)

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