Isparta'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (8) (Enkaz fotoğraflar)

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde düşen, askeri nakliye uçağında şehit olan 3 askerin kimlikleri belli oldu. Şehitlerin, Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı olduğu açıklandı.