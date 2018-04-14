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Isparta’da cezaevinden izne çıkan hükümlü uyuşturucu kullanırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden birinin cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı diğerinin ise başka bir suçtan arandığı ortaya çıktı.Isparta’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik narkotik polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu madde kullanırken yakalandığı belirtilen 5 kişiden birinin cezaevinden izinli olarak çıktığı, diğerinin ise suç kaydı dolayısıyla arandığı ortaya çıktı.

Isparta’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden birinin cezaevinden izinli olarak dışarı çıktığı diğerinin ise başka bir suçtan arandığı ortaya çıktı.
Isparta’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik narkotik polisinin yaptığı iki ayrı operasyonda, uyuşturucu madde kullanırken yakalandığı belirtilen 5 kişiden birinin cezaevinden izinli olarak çıktığı, diğerinin ise suç kaydı dolayısıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 5 kişinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 3.76 gram eroin, bonzai ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda kent merkezindeki Modernevler ve Vatan Mahallelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden eroin, bonzai ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. M.Y., H.A., D.A.Ç., A.D. ve M.E. yakalandı. Şüphelilere ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı belirtilirken, Narkotik Polisinin yaptığı detaylı araştırmalarda yakalanan 5 kişiden D.A.Ç.’nin Isparta’daki cezaevinden izinli olarak çıktığı, A.D.’nin ise başka bir suçtan arandığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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