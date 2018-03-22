Isparta’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Isparta’nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Eldere köyünde Mehmet Ç.’ye ait evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede etrafı sardı. Durumun haber verilmesiyle Aksu ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık iki buçuk saat sonra kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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