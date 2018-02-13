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Isparta’da feci kaza: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız Kavşağında sürücünün kontrolünden çıkarak yön levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rüveyda Güler feci şekilde can verdi.
Durumun haber verilmesi üzere olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, sürücü ile aynı araçta bulunan Rüveyda Güler’in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından, hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Kazanın ardından hurdaya dönen araç kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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