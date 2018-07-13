Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 24'sü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
Diyarbakır'da çatışma! Acı haber geldi: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
NATO Zirvesi'nde ilginç görüntü: Ayakta duramadı
24 Haziran'da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Levent Gültekin'den flaş Muharrem İnce iddiası
Koray Aydın: Bahçeli söylediklerinden pişman olmuş
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Pamukkale'deki 2500 yıllık Kleopatra Antik Havuzu'nda kaplıca keyfi
Siz bir de onu zeytin toplarken görün
Sivrisineklerden kurtulmak mümkün mü? Her gece böyle kan emiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum