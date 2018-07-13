HABER

Isparta'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 08:46 | Son Güncelleme

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.  Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 24'sü adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
İstanbul'da terör operasyonu (1)İstanbul'da terör operasyonu (1)
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendiArnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Gülsuyu’nda şafak vakti operasyon!

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

Seren Serengil'in 'Shakira' yorumu alay konusu oldu

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

''Beşiktaş'ta oynamak istiyorum''

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.