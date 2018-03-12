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Isparta’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 11:45 | Son Güncelleme

Isparta’da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 19 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Isparta’da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 19 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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