Isparta’da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Isparta’da FETÖ-PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 19 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı ileri sürülen farklı meslek gruplarından 19 kişi sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
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