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Isparta’da FETÖ’den 5 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Isparta’da Mart ayı içerisinde yapılan FETÖ operasyonlarında 5 kişi tutuklanırken, kentte terör suçları kapsamında Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 58 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği açıklandı.Isparta’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Mart ayı boyunca gözaltına alınan 22 kişiden 5’i tutuklandı.Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç tarafından yapılan açıklamada, “Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin yapılan soruşturma dosyalarında Mart ayı içerisinde 22 adet gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltına alınan kişilerden 5 kişi tutuklanmış, 22 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” denildi.Isparta’da terör suçlarına 58 mahkumiyet kararıCumhuriyet Başsavcısı Çokdinç açıklamasının devamında, “Isparta terör suçlarına bakan Ağır Ceza Mahkemelerince toplam 58 kişi hakkında mahkumiyet kararı, 7 kişi hakkında beraat kararı verilmiş olup, yine mahkemelerce toplam 25 kişi hakkında tahliye kararı verilmiştir.

Isparta’da Mart ayı içerisinde yapılan FETÖ operasyonlarında 5 kişi tutuklanırken, kentte terör suçları kapsamında Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 58 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği açıklandı.
Isparta’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında Mart ayı boyunca gözaltına alınan 22 kişiden 5’i tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç tarafından yapılan açıklamada, “Isparta Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin yapılan soruşturma dosyalarında Mart ayı içerisinde 22 adet gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltına alınan kişilerden 5 kişi tutuklanmış, 22 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” denildi.
Isparta’da terör suçlarına 58 mahkumiyet kararı
Cumhuriyet Başsavcısı Çokdinç açıklamasının devamında, “Isparta terör suçlarına bakan Ağır Ceza Mahkemelerince toplam 58 kişi hakkında mahkumiyet kararı, 7 kişi hakkında beraat kararı verilmiş olup, yine mahkemelerce toplam 25 kişi hakkında tahliye kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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