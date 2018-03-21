Isparta'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da hafif ticari aracın kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü İbrahim Kula yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yaka köyü Arıbelen mevkiinde meydana geldi. İbrahim Kula yönetimindeki 20 YV 615 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Kula olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Himmet Sandık ve Zeynep Sandık yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
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