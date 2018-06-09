HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ISPARTA'DA KAZA: 1 YARALI

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

ISPARTA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki başka bir otomobile, onun da öndeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki başka bir otomobile, onun da öndeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Halıkent Mahallesi Ayazmana Caddesi'nde saat 00.30'da meydana geldi. Ayazmana Mesireliğinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Murat Y.'nin kullandığı 32 LN 504 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 32 FG 176 plakalı otomobile çarparak geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle öndeki kamyonete çarptı. Başından yaralanan sürücü Murat Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Murat Y., tedaviye alındı. Görgü tanıkları aracın aynı cadde üzerinden aşırı hız yaparak defalarca geçtiğini öne sürerek, "Otomobil çok süratliydi bir anda yandaki otomobile çarparak geri döndü. Şiddetli bir çarpışmaydı" dedi. Kaza sonrası cadde bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini hastanelik ettiDünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini hastanelik etti
Kavga çıkan mahallede önlem alan polisler orucunu ekip otosunda açtıKavga çıkan mahallede önlem alan polisler orucunu ekip otosunda açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.