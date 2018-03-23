Isparta’da korkutan yangın

Isparta’da tek katlı evin müştemilat olarak kullanılan odunluk kısmında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.
Isparta’da tek katlı evin müştemilatında çıkan yangında odunluk olarak kullanılan alan zarar gördü.
İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yangın bugün saat 16.30 sıralarında Vatan Mahallesi 4141. Sokak’ta bulunan Mehmet Ali Soysal’a ait tek katlı evin müştemilat kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı.
Durumun haber verilmesiyle, olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve tedbiren 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınan yangın, çevredeki bölüme sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, olayla ilgili davacı ve şikayetçinin bulunmadığı öğrenildi.
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