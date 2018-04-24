Isparta’da polis sürücülere göz açtırmadı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Şahin Timleri ve trafik ekipleri, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte önleyici denetim ve kontrollerini artırdı. 1 saatlik sürede çok sayıda motosiklet ve otomobil sürücüsünü kontrol eden ekipler kusurlu görülen 15 araç sürücüsüne 5 bin 232 TL para cezası uyguladı, 1 otomobil ve 1 motosikleti trafikten men etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının arttığı kentte kaza ve ihmalleri önlemek amacıyla bir dizi önlemler aldı. Kent merkezindeki trafik akışının yoğun olduğu Demirköprü mevkiinde motosiklet kontrol uygulaması ve rutin denetimler yapan Şahin Timleri ve diğer trafik ekipleri sürücü belgesi bulunmayan ve araçlarının farklı durumlarıyla çeşitli eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Özellikle motosiklet ve modifiye araç denetimleri yapılıyor

Özellikle motosiklet sürücülerine yönelik, sürücü belgesi-kask ve egzoz denetimi yapan trafik ekipleri, diğer araçlar üzerinde ise sürücü belgesi, modifiye ve egzoz ile rutin kontrolleri yaptı. Polis, kontrol edilen araç sürücülerine eğitici çalışmalar da yaparak, kurallara uygun seyretmeleri yönünde telkinlerde bulundu.

Kazaların önlenmesi ve trafikteki huzur ve güvenin artırılmasını amaçlayan uygulamalar ise vatandaşlardan da destek gördü. Sürücülerden Mesut Temel, "Uygulama gayet yerinde, düzgün, güzel. Eksiği kusuru olanlara ceza yazıyorlar. Herkes kurallara uymak zorunda yani. Uygulama, ileriye dönük de önlem alınması için yararlı olur. Güzel bir uygulama, yerinde. Herkes memnun uygulamadan" dedi.

Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen araç sürücüsü Ethem Sorgür ise, "Bu uygulamalar gereklidir. Güzel bir uygulama, faydası var" diye konuştu.