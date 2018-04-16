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Isparta’da Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Roma dönemine ait 33 adet sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan gelen İ.Ö.’nün elinde tarihi sikkeler olduğu bilgisine ulaşan jandarma, Isparta’nın Keçiborlu ilçesi İncesu köyünde şahsın kullandığı aracı durdurdu.

Isparta’da Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Roma dönemine ait 33 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan gelen İ.Ö.’nün elinde tarihi sikkeler olduğu bilgisine ulaşan jandarma, Isparta’nın Keçiborlu ilçesi İncesu köyünde şahsın kullandığı aracı durdurdu. Araçta ve şahıs üzerinde arama yapan görevliler, Roma dönemine ait 33 adet tarihi sikke ele geçirdi. Sikkeler müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.

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