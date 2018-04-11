Isparta’da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden biri gözaltına alındı.
Isparta’da sokak satıcılarına yönelik bir eve yapılan operasyonda eroin maddesi ele geçilirken, yakalanan 2 kişiden biri ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Vatan Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 parça halinde 1.40 gram eroin maddesi, kilitli poşetler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirilirken, konuyla ilgili M.Ş. ve A.Ü. isimli 2 kişi yakalandı. Emniyete sevk edilen şüphelilerden A.Ü.’ye ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, M.Ş. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
M.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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