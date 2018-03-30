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Isparta’da ‘torbacı’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Isparta’da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülistan Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.

Isparta’da ‘torbacı’ operasyonu

Isparta’da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülistan Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen evde yapılan aramada, F.T, B.A, Y.K. ve O.U. yakalandı. Şüphelilerin üst ve ev aramasında 15 paket satışa hazır eroin maddesi, 2 paket halinde 9 gram eroin maddesi, 23 adet suboxone tablet, uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparatlar ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
B.A, Y.K. ve O.U. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, F.T. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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