Isparta’da ’torbacı’ operasyonunda 2 tutuklama

Isparta’da bir apart ve eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 9 kişiden 2’si ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti ve satışını engellemek için çalışmalarını sürdüren Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nde bir apart ve eve ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 paket satışa hazır eroin, 1 paket metamfetamin, 12 adet suboxone tablet, 100 adet kilitli poşet ve uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Uyuşturucu kullanımı için özel olarak içki şişesinden yapılan aparat ise şaşırttı.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 7’sine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan B.T. ve Y.Ö. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.