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Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 03:49 | Son Güncelleme

Isparta’da plakasız motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Isparta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında 156.Cadde’den İstanbul Caddesi yönüne seyreden M.Ü.

Isparta’da plakasız motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Isparta Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, saat 02.00 sıralarında 156.Cadde’den İstanbul Caddesi yönüne seyreden M.Ü. yönetimindeki plakasız motosikletin, yol kenarındaki restoran önüne park etmek istediği öne sürülen A.R.A. idaresindeki 32 GF 225 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.
Kazada motosiklet sürücüsü M.Ü. yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra gerekli tedavisi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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