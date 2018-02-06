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Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza bugün saat 13.45 sıralarında meydana geldi.

Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sav Kasabası’ndan Isparta merkez istikametine seyreden Mustafa A. İdaresindeki 32 EE 140 plakalı otomobil, aynı yönde hemen önünde seyreden Canan A. idaresindeki 32 KF 205 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Mustafa A. ve Canan A. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Havva A. ve Suzan B. isimli yolcular yaralandı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra hastaneye sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

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