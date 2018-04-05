HABER

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda A.G. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanırken, aramalarda 1.36 gram eroin maddesi, 4 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildiği bildirildi.
Yakalanan 2 şahıstan A.B.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, A.G. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ gözaltına alındı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
AK Parti'den müthiş iddia!AK Parti'den müthiş iddia!
Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!Mehmet Şanlı'yı sokakta dövmüşler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.