Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda A.G. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanırken, aramalarda 1.36 gram eroin maddesi, 4 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildiği bildirildi.
Yakalanan 2 şahıstan A.B.’ye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, A.G. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan’ gözaltına alındı.
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