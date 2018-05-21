Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ve Gelendost ilçeleriyle köylerinde yaklaşık 6 aydır süren soruşturma kapsamında, 250 jandarmanın katılımıyla yapılan uyuşturucu operasyonunda, 2'si kadın 19 şüpheli gözaltına alındı.
Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı tarafından 6 aydır sürdürülen soruşturma neticesinde dün gece operasyon düzenlendi. 250 jandarmanın katıldığı operasyonda, Yalvaç ve köyleriyle Gelendost ve köylerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 19 şüpheliye ait ev ve müştemilat olarak kullanılan noktalarda yapılan aramalarda, bahçelerdeki farklı noktalara dikilmiş çok sayıda Hint keneviri, kullanıma hazır uyuşturucu madde ve hapların yanı sıra, tabanca ve pompalı tüfek gibi silahlarla bunlara ait mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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