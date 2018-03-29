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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Isparta’da 2 farklı mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta’da 2 farklı mahallede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, metamfetamin-eroin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Modernevler ve Çünür Mahallelerinde operasyon düzenledi. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Modernevler Mahallesi’nde bir adrese baskın yapan narkotik polisi, 3.93 gram metamfetamin maddesi, 1.52 gram eroin maddesi, 1 adet bong denilen araç ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Emniyet güçleri, H.G. ve R.K. isimli şüphelileri ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan gözaltına aldı.

3. kez uyuşturucuyla yakalandı
Narkotik polisinin kentte düzenlediği diğer operasyonda ise, hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kabul etmek’ suçlarından 2 ayrı yakalama kararı bulunan H.H.D., kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, 0.15 gram eroin maddesi ile cam aparat ele geçirildiği belirtildi.
Hakkında bulunan yakalama kararlarıyla ilgili işlem yapılan H.H.D.’nin bu kez tekrar ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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