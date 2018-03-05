Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Davraz Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 paket satışa hazır eroin, 30 adet suboxone hap, uyuşturucu içerken kullanılan aparatlar ile uyuşturucuyu paketlemede kullanılan makas ve kağıtlar ele geçirildi. Evde bulunan S.T. isimli şahsa "uyuşturucu madde kullanımı" suçundan işlem yapan polis, Y.A. ve D.K. isimli şahısları ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. 2 zanlının emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü, gözaltına alındı
Uçurumdan gelen esrarengiz ses sonu oluyordu
İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
Trump'tan Ortadoğu'yu karıştıracak açıklama: Gidebilirim
AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...
Youtube yeni özelliğini duyurdu
Hükümet hadım için harekete geçiyor! Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklama
Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...
18 yaşındaki kızı kaçırıp seks kölesi yapmışlar!
ÖSYM'den flaş ALES açıklaması
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde! Yeni işlevini test ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum