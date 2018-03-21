Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da bir yolcu otobüsünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Otobüste arama yapan ekipler, E.D.’nin üzerinde 3 poşet halinde 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. E.D. ise gözaltına alındı.