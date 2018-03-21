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Isparta’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Isparta’da bir yolcu otobüsünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Isparta’da bir yolcu otobüsünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Otobüste arama yapan ekipler, E.D.’nin üzerinde 3 poşet halinde 24 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. E.D. ise gözaltına alındı.

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