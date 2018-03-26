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Isparta’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 20:04 | Son Güncelleme

Isparta’da düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki Keçeci Mahallesi’nde bugün bir eve operasyon düzenledi.Operasyonda, M.Ç., Ü.Ç., S.F.Ç.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da düzenlenen narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezindeki Keçeci Mahallesi’nde bugün bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.Ç., Ü.Ç., S.F.Ç. ve Ş.Ö. isimli 4 kişi yakalanırken, yapılan üst aramalarında 3,48 gram eroin maddesi, 1 adet suboxone tablet ve 9 adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildiği belirtildi.
Isparta Narkotik Polisi tarafından, 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden M.Ç.’nin ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

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