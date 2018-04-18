Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Isparta’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üzerlerinde satışa hazır halde eroin maddesi ile hap ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz gün Fatih Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda O.Y, M.T, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E. isimli 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 paket satışa hazır eroin maddesi, 1 adet suboxone tablet ve uyuşturucu kullanmakta faydalanılan aparatlar ele geçirildi.
Narkotik polisi tarafından yapılan inceleme ve araştırmalarda, yakalanan şüphelilerden O.Y. ve M.T. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, K.A, S.A, N.A. ve M.A.E isimli 4 şüpheli ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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