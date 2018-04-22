HABER

Isparta’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 35 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi’nde operasyon düzenledi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 35 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda R.G. ve A.K. isimli şahıslar ile üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 35 adet ecstasy hap ele geçirildiği öğrenildi. Polisin yakaladığı şüphelilerden A.K. hakkında ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenilirken, R.G.’nin ise ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan R.G.’nin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Seçim öncesi siber saldırı uyarısıSeçim öncesi siber saldırı uyarısı
24 Haziran seçimi için bomba kulis! 24 Haziran seçimi için bomba kulis!
Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıtMetin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Abdullah Gül 24 Haziran erken seçimlerinde aday olacak mı? Ankara'yı karıştıran iddia

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Damadın şakası kötü bitti

Damadın şakası kötü bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.