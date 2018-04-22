Isparta’da uyuşturucu operasyonu

Isparta’da narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 35 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi’nde operasyon düzenledi. Operasyonda R.G. ve A.K. isimli şahıslar ile üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 35 adet ecstasy hap ele geçirildiği öğrenildi. Polisin yakaladığı şüphelilerden A.K. hakkında ‘Uyuşturucu kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı öğrenilirken, R.G.’nin ise ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan R.G.’nin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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