Isparta'da yılanlar korkuya neden oldu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, iş yerinin önündeki kaldırım taşı altında ve binanın yağmur suyu borusunda görülen 2 yılan, korkuya yol açtı. İtfaiye ekiplerince yakalanan 2 yılan, doğaya bırakıldı.
Gazi Kemal Mahallesi Hasan Fehmi Caddesi'ndeki iş yerinin önünde yılan görüldü. Kaldırım taşlarının altındaki yılanı fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Özel aparatlarla yakalanan, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Akkent Mahallesi'ndeki apartmanın yağmur tahliye borusunun arasındaki diğer yılanı görenler de itfaiyeden yardım istedi. Havalandırma penceresinden yılana ulaşan itfaiye ekipleri, özel aparatla yakalayarak, bulunduğu yerden çıkardı. Çuvala konularak, binadan çıkarılan 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.
Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum