HABER

Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, yaylada otlayan hayvan sürüsüne yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.

Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, yaylada otlayan hayvan sürüsüne yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.
Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası'da Ahmet Ayaz'a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü. Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu. Büyük Hacılar köyünden oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu belirterek, destek istedi. Geçimini hayvancılıkla sağladığını kaydeden Ayaz, "Yağmurla birlikte yıldırım düştü. Bir anda hayvanların can verdi. Maddi kaybım büyük" dedi.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef olduIsparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu
Kayıp Serkan, kayalıkta ölü bulunduKayıp Serkan, kayalıkta ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Poşetler artık paralı olacak! Tarih öne çekildi

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Ünlü sanatçı tuzağı fark edince böyle yakalattı

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine mega misafir! Herkes onu izledi

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Konya'da seyyar satıcılık yapan İsa Billur'a kurşun yağdırıp motosikletle kaçtılar!

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.