Isparta'da yıldırım düştü: 31 keçi telef oldu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, yaylada otlayan hayvan sürüsüne yıldırım düşmesi sonucu 31 küçükbaş hayvan telef oldu.
Davraz Kayak Merkezi Kulovası Yaylası'da Ahmet Ayaz'a ait keçi sürüsü otladığı sırada yıldırım düştü. Sürüdeki 31 kıl keçisi telef oldu. Büyük Hacılar köyünden oturan Ahmet Ayaz, sürüsünün yarıya yakınının telef olduğunu belirterek, destek istedi. Geçimini hayvancılıkla sağladığını kaydeden Ayaz, "Yağmurla birlikte yıldırım düştü. Bir anda hayvanların can verdi. Maddi kaybım büyük" dedi.
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