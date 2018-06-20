HABER

Isparta'da yıldırım düştü; ağaç altındaki çoban öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde arazide hayvan otlatan çoban Muammer Ergül (40) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Isparta'da yıldırım düştü; ağaç altındaki çoban öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde arazide hayvan otlatan çoban Muammer Ergül (40) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü Göllü Yaylası'nda dün koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıkan çoban Muammer Ergül'den haber alamayan ailesi, gece jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, Isparta AFAD ekipleri ve köylülerle birlikte dağlık alanda arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, bölgede çobanlık yapan Mehmet Yavuz sabaha karşı Muammer Ergül'ü bir ağacın altında hareketsiz yatarken buldu. Ergül'ün bulunduğu yere gelen ekipler vücudunda yanıklar olan çobanın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Muammer Ergül'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hayvanlarını otlatırken yağmurun başlamasıyla ağacın altına sığınan Muammer Ergül'ün yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Isparta'da yıldırım düştü; ağaç altındaki çoban öldüIsparta'da yıldırım düştü; ağaç altındaki çoban öldü

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Cinayetten 14 yıl sonra yakalanan sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbetCinayetten 14 yıl sonra yakalanan sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet
Bolu'da nakliye firmasının deposu yandıBolu'da nakliye firmasının deposu yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.