Isparta'da yıldırım düştü; ağaç altındaki çoban öldü

Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) - ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde arazide hayvan otlatan çoban Muammer Ergül (40) yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyü Göllü Yaylası'nda dün koyun sürüsünü otlatmak için araziye çıkan çoban Muammer Ergül'den haber alamayan ailesi, gece jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma, Isparta AFAD ekipleri ve köylülerle birlikte dağlık alanda arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, bölgede çobanlık yapan Mehmet Yavuz sabaha karşı Muammer Ergül'ü bir ağacın altında hareketsiz yatarken buldu. Ergül'ün bulunduğu yere gelen ekipler vücudunda yanıklar olan çobanın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Muammer Ergül'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Hayvanlarını otlatırken yağmurun başlamasıyla ağacın altına sığınan Muammer Ergül'ün yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
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