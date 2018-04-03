Isparta’da yolcu otobüslerinde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Isparta’da polisin yolcu otobüslerinde yaptığı üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı, 15,5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Antalya’dan gelen üç ayrı yolcu otobüsünde şüpheliler üzerinde çalışma yapan Isparta polisi ilk otobüste yolcu olarak bulunan M.E, S.E ve Y.A isimli şahıslarda 2 parça halinde 5.75 eroin maddesi ve aparat ele geçirdi. Yine Antalya’dan gelen yolcu otobüsü içerisinde yolcu olarak bulunan M.G ve H.A isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada da 2 parça halinde 4.1 gram eroin maddesi ve aparat ele geçirildi. Polisin son operasyonunda ise yine bir başka otobüste yolcu olarak bulunan M.İ, İ.A, Y.Z, N.S isimli şüphelilerin üst aramalarında 4 parça halinde 5,3 gram eroin maddesi ve aparatlar ele geçirildi. Toplam 9 şüpheli uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınırken 15,5 gram eroin maddesine el konuldu.