Isparta’da ziynet hırsızları tutuklandı

Isparta’da 2 evden ziynet eşyası ve nakit para çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Mart 2018 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’ndeki 2 evden ziynet eşyası ve nakit para hırsızlığı olayının meydana gelmesi üzerine Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra olayı Ali K. (22) ve Ramazan Ç.’nin (23) gerçekleştirdiğini tespit eden emniyet güçleri yakalama çalışması başlattı.

Şüpheliler olaydan kısa süre sonra kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.