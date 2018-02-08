Isparta’daki araç firmalarına denetim

Isparta’da araç kiralama firmalarına gerçekleştirilen denetimlerinde, kanuna ve sisteme aykırı hareket eden 3 işyerine 37 bin 900 TL’lik cezai işlem uyguladı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, kent merkezindeki araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 49 araç kiralama firmasında yapılan denetimlerde, kayıt dışı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 işyeri ile kimlik bildiriminde bulunmadığı belirlenen 1 işyeri hakkında tutanak tanzim edildi. Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne (KABİS) aykırı şekilde işlem yaptığı saptanan 3 işyerine ise toplam 37 bin 900 TL tutarında para cezası kesildi.
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