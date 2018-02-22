HABER

Isparta’daki Eğirdir Dağ Komando Okulu FETÖ/PDY davasında sona gelindi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 22:20 | Son Güncelleme

Isparta’da FETÖ’nün 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi gecesinde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasında sona gelindi.

Isparta’da FETÖ’nün 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi gecesinde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasında sona gelindi. Davada esasa ilişkin karar yarın açıklanacak.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14’ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına esasa ilişkin savunmaların tamamlanmasının ardından bugün sanıklara son sözleri soruldu.
Sanık yakınları aranarak içeri alındı
Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.
SEGBİS ile katıldılar
Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10’u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Sanık savunmaları tamamlanarak, son sözler soruldu
Davanın bugünkü oturumunda, 14 tutuklu ve 13 tutuksuz sanığın esasa ilişkin yaptığı savunmaları tamamlandı. Mahkeme heyeti tarafından savunmaların ardından 27 sanığa son sözleri soruldu. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Karar yarın açıklanacak
Mahkeme heyeti esasa ilişkin tüm savunmalar ve son sözlerin alınmasının ardından, kararı açıklamak üzere duruşmayı yarın saat 15.30’a erteledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.