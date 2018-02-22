Isparta’daki Eğirdir Dağ Komando Okulu FETÖ/PDY davasında sona gelindi

Isparta’da FETÖ’nün 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi gecesinde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasında sona gelindi. Davada esasa ilişkin karar yarın açıklanacak.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrencinin Ankara’ya destek için götürülme girişimi davasındaki 14’ü tutuklu, 27 sanığın Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına esasa ilişkin savunmaların tamamlanmasının ardından bugün sanıklara son sözleri soruldu.

Sanık yakınları aranarak içeri alındı

Güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen davayı takip etmek üzere duruşma salonuna gelen ve isimleri okunan sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.

SEGBİS ile katıldılar

Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10’u ve bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi eski Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu ve eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık savunmaları tamamlanarak, son sözler soruldu

Davanın bugünkü oturumunda, 14 tutuklu ve 13 tutuksuz sanığın esasa ilişkin yaptığı savunmaları tamamlandı. Mahkeme heyeti tarafından savunmaların ardından 27 sanığa son sözleri soruldu. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Karar yarın açıklanacak

Mahkeme heyeti esasa ilişkin tüm savunmalar ve son sözlerin alınmasının ardından, kararı açıklamak üzere duruşmayı yarın saat 15.30’a erteledi.