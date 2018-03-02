Ispartalı Afrin şehidinin ailesine şehadet haberi ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin Afrin kırsalında devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PKK/PYD/YPG/DEAŞ bölücü terör örgütleriyle girdikleri çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un Isparta’daki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyünde ikamet eden Şehit Burhan Açıkkol’un babası Durmuş Açıkkol ve ailesine şehadet haberini Vali Yardımcısı İsmail Akman ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri, Şehit Açıkkol’un baba ocağı önünde görev alırken, şehadet haberini duyan köylüler de evin önünde toplandıl. Köylüler daha sonra şehit evi önüne Türk bayrağı astı.
İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında 2016 yılında göreve başladığı öğrenilen Şehit Açıkkol’un 4 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi.
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