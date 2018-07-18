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Ispartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymış

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 19:55 | Son Güncelleme

KAMUOYUNDA 'Adnan Hoca' olarak bilinen ve İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunda, Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı.

Ispartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymış

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- KAMUOYUNDA 'Adnan Hoca' olarak bilinen ve İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunda, Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul'da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında Ali Kasap gözaltına alınırken, Aydın Kasap'ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.
Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'den iş adamı Yılmaz Kasap'ın oğulları Ali ve Aydın Kasap'ın, 19 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta'da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul'a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap'ın ise Isparta'da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.
OY KULLANMAYA GELDİ
İki kardeşin uzun süredir İstanbul'da yaşadıkları belirtilirken, Ali Kasap'ın son olarak 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilli seçiminde Isparta'ya gelerek oy kullandığı kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Kasap'ın, "Isparta Ülkü Ortaokulu 1311 no'lu sandıkta oyumuzu kullandık" mesajına yer verdiği görüldü.
19 YILDIR OKTAR'IN ARKADAŞ GRUBUNDA
Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar'ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar'ın A9 Televizyonu'nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar'ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi. Özgeçmişinde, Aydın Kasap'ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya'da vergi rekortmeni olan aile şirketi 'Kasap İnşaat'ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap'ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.
VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ
Ali Kasap'ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar'la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap'ın ticaret hayatına başladığı Antalya'da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, 'Türkiye'nin en genç vergi şampiyonu iş insanı' unvanını kazandığı vurguladı. Çin'de granit üretimi yapan Ali Kasap'ın İstanbul'da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.
ALİ KASAP YAKALANDI, KARDEŞİ ARANIYOR
Adnan Oktar'ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap'ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap'ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ispartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymışIspartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymışIspartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymışIspartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymış

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