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Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit oldu (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi.
TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Uzman Çavuş Ali Yılmaz, şehit oldu. Şehidin Isparta merkez Batıkent Mahallesi Oğuz Sitesi'nde oturan babası Hilmi ve annesi Emine Yılmaz'a şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Haberin duyulmasının ardından akrabalar ve komşular da ailenin evine geldi.
Şehidin baba evinin bulunduğu binaya ve önündeki sokağa Türk bayrakları asıldı. Isparta Belediyesi tarafından baba evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Askeri yetkililerin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de şehidin evine geldi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın da şehidin baba evine gelerek taziyelerini iletti.
Bekar olan ve 2015 yılında TSK'ya katıldığı belirtilen şehit Ali Yılmaz'ın Bingöl'de görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı kaydedildi. Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi nüfusuna kayıtlı şehidin, babasının Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalıştığı, annesinin ev kadını ve lise çağında da 1 erkek kardeşi bulunduğu kaydedildi.

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