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Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:16 | Son Güncelleme

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz’ın geçen 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafıyla 'Yolun ve bahtın açık olsun yiğidim' yazılı mesajı paylaştığı görüldü.

Ispartalı uzman çavuş Afrin'de şehit oldu (3)

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz’ın geçen 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafıyla 'Yolun ve bahtın açık olsun yiğidim' yazılı mesajı paylaştığı görüldü.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Şehit Ali Yılmaz’ın cenazesinin yarın sabah yapılacak törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. Isparta’da öğle vaktine göre askeri tören hazırlıklarının yapıldığı kaydedildi.
Ali Yılmaz’ın 2016 yılı şubat ayında Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda uzman erbaş adaylığı eğitimini tamamladıktan sonra mezun olduğu, 29 Şubat 2016 tarihinde de Bingöl’deki 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi. Yılmaz’ın bugün öğle saatlerinde Suriye’nin Seviranlı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

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