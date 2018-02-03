Ispartalı uzman çavuş, Afrin'de şehit oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz'ın Bitlis'te görev yaparken Afrin'deki operasyona katıldığı belirtildi.
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