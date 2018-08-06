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İşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

KONYA'da, işportacı İsa Billor (63), kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla 3 el ateş edilerek, öldürüldü.

İşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldü

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, işportacı İsa Billor (63), kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla 3 el ateş edilerek, öldürüldü. Polis, görüntüsü çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İşportada kıyafet satan İsa Billor'un yanına, kimliği belirsiz kişi yaklaştı. Belinden tabanca çıkaran saldırgan, henüz belirlenemeyen nedenle Billor'a ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Billor, kanlar içinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan, olay yerinden kaçarken, çevredekiler Billor için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Billor'u ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. İsa Billor, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, İsa Billor'u öldürmek üzere belinden tabancayı çıkarırken görüntüsü, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldüİşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldüİşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldüİşportacı, cadde ortasında tabancayla öldürüldü

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