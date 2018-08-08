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İşportacının, katili komşusu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) KONYA'da sokak ortasında işportacı evli İsa Billor'u (63), tabancayla öldürüp kaçan ve polis tarafından yakalanan Polat Aslıvar'ın (42) komşusu olduğu ortaya çıktı.

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) KONYA'da sokak ortasında işportacı evli İsa Billor'u (63), tabancayla öldürüp kaçan ve polis tarafından yakalanan Polat Aslıvar'ın (42) komşusu olduğu ortaya çıktı. Polat Aslıvar ile kendisine yardım eden Soner Kıvrak (24) tutuklandı. Tutuklanan Aslıvar'ın, Billor'u, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Cinayetin ise Polat Aslıvar'ın kardeşi Bektaş Aslıva'ın öldürüldüğü silahlı kavgaya İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da karışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. ?Olay, geçen pazartesi günü Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. İşportada kıyafet satan İsa Billor'un yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş etti. Uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Billor, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Billor, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. KATİL KOMŞUSU ÇIKTI Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa Billor'a yaklaşarak belinden tabancayı çıkarıp ateşleyen kişinin komşusu Polat Aslıvar olduğunu belirledi. Aslıvar'ın saldırının ardından da kendisini bekleyen motosiklette kaçtığını saptadı. Araştırmasını derinleştiren polis, 3 çocuk babası işsiz Polat Aslıvar'ın, geçen 9 Nisan günü iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada kendisinin bacağından oğlu Nizamettin'in (16) karnından ve kardeşi Bektaş Aslıvar'ın(19) da başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili Kazım Uzundere (32) ve Güven Yandıateş (34) tutuklandığını, olaya karışan İsa Billor'un kardeşi Ali Billor'un da serbest bırakıldığını saptadı. Cinayetin bu yüzden işlenmiş olabileceği üzerinde duran polis, Polat Aslıvar ile saldırının ardından kaçmasına yardımcı olan Soner Kıvrak'ı, saklandıkları bir evde yakaladı. Gözaltına alınan Polat Aslıvar'ın, ilk ifadesinde İsa Billor'u, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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