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İsrail 2017’de her 5 Filistinli çocuktan birini gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Filistin Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu, Filistinli Çocuklar Günü’nde, İsrail işgal kuvvetlerinin Batı Şeria’da gözaltına aldığı 6 bin 747 Filistinlinin bin 467’sini 18 yaş altı çocukların teşkil ettiğini, bunun da her 5 Filistinli çocuktan birinin gözaltına alındığı anlamına geldiğini belirtti.Açıklamada, halen İsrail hapishanelerinde 350 çocuğun bulunduğuna dikkat çekildi.

Filistin Tutuklular ve Eski Tutuklular Komisyonu, Filistinli Çocuklar Günü’nde, İsrail işgal kuvvetlerinin Batı Şeria’da gözaltına aldığı 6 bin 747 Filistinlinin bin 467’sini 18 yaş altı çocukların teşkil ettiğini, bunun da her 5 Filistinli çocuktan birinin gözaltına alındığı anlamına geldiğini belirtti.
Açıklamada, halen İsrail hapishanelerinde 350 çocuğun bulunduğuna dikkat çekildi. Çocukların hapishanelerde işkenceye maruz kaldığı ifade edildi. Tutuklular Komisyonu, İsrail hapishanelerinde 15 çocuğun hayatını kaybettiğini, 2018 Ocak ve Şubat ayında 6 çocuğun vurularak hayatını kaybettiğini vurguladı.
İsrail İstatistik Enstitüsü, Filistin’de 18 yaş altı çocukların 2 milyon 115 bin olduğu, bunun da toplam nüfusun yüzde 45’ine tekabül ettiğini açıkladı.

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