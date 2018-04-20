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İsrail 44 sağlık çalışanını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze sınırında gerçekleştirdikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şu ana kadar 44 sağlık görevlisini yaralandığını açıkladı.Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, 44 sağlık çalışanının İsrail saldırıları sonucu yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze sınırında gerçekleştirdikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şu ana kadar 44 sağlık görevlisini yaralandığını açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, 44 sağlık çalışanının İsrail saldırıları sonucu yaralandığını açıkladı. İsrail askerlerinin saldırılarından dolayı 19 ambulansında ciddi anlamda zarar gördü.
İsrail askerlerinin saldırılarından etkilenen bir diğer meslek grubu üyeleri ise basın çalışanları oldu. Gazze İsrail sınırında bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralının olduğu çatışmalarda, sağlık çalışanları ve gazeteciler de zor anlar yaşadı.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Martta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ‘Yasir Murteca’ isimli Filistinli bir gazeteci hayatını kaybetmişti.

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