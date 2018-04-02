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İsrail askerleri 12 Filistinli’yi yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 23:10 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Filistinliler’in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün dördüncü gününde 12 Filistinli’yi yaraladı.Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler’in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 4.

İsrail askerleri, Filistinliler’in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün dördüncü gününde 12 Filistinli’yi yaraladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinliler’in başlattığı Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün 4. gününde 12 Filistinli’nin Gazze sınırının çeşitli yerlerinde İsrail askerleri tarafından ateşli silahlarla yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildiren Bakanlık, birçok kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

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