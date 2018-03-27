İsrail askerleri, 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediği ve en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı. İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde farklı suçlara karıştıkları gerekçesiyle gece düzenlenen baskınlarla 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail polisi çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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