İsrail askerleri 4 Filistinli genci yaraladı

Batı Şeria’daki El Bireh bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalarda 4 Filistinli genç yaralandı.

Filistin kaynakları, Batı Şeria’daki El Bireh bölgesinde İsrail askerleriyle meydana gelen çatışmalarda 4 Filistinli gencin yaralandığını bildirdi. Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer El Kisvani’nin geçtiğimiz Çarşamba günü Birzeit Üniversitesi kampüsünde tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ramallah’ın merkezinden Al-Bireh’in kuzey girişine doğru yapılan öğrenci yürüyüşünde çatışma çıktı. İsrail güçleri, El-Bireh’in kuzeyinde bulunan Beit El kontrol noktasındaki çatışmalarda yaralanan iki genci tutuklamaya çalıştı ancak sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve iki genç kurtarıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail işgal güçlerinin çatışmalar sırasında gençlere rastgele ateş açtığını ve sağlık ekiplerine saldırdıklarını söyledi. Kaynaklar, yaralılar arasında Birzeit Üniversitesinden bir öğrenci ve Filistin Kızılayı’ndan bir doktor olduğunu belirterek, İsrail güçlerinin çatışmalar sırasında yaralananların bir kısmını tutukladıklarını doğruladı.