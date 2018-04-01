İsrail askerleri 49 Filistinliyi yaraladı

Filistin’de, Gazze sınırındaki gösterilerde İsrail askerlerinin kalabalığın üzerine ateş açması sonucu 49 kişi yaralandı.
Filistinliler, muhasara altındaki Gazze Şeridi’nde 1948’de ellerinden alınan toprakların geri verilmesi için protestolara devam ediyor. Filistinlilerin Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri yine gerçek mermilerle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi’nde çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen gösterilerde İsrail askerlerinin sert müdahalesinde 49 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, göz yaşartıcı gazdan etkilenen Gazzeliler olay yerinde tedavi edildi.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesinde 16 Filistinli hayatını kaybetmiş, bin 300 kişi ise yaralanmıştı.
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