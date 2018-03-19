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İsrail Askerleri Batı Şeria’da 13 Filistinliyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria’daki abluka bölgelerinde düzenledikleri operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail askerleri bugün Batı Şeria’daki abluka bölgelerinde yaptıkları şafak operasyonları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria’daki abluka bölgelerinde düzenledikleri operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri bugün Batı Şeria’daki abluka bölgelerinde yaptıkları şafak operasyonları sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 13 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri abluka altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Hizma şehrinden içlerinde 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 kişiyi, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentindeki Burqin kasabasından Rajeh Sa’id Qabalawi isimli genç bir adamı, Beytullahim’in kuzeyindeki Aida mülteci kapından 15 yaşındaki Mustafa Saleh Abu Hammad’ı ve 20 yaşındaki Hamza Khalil Ja’fari’yi, Ramallah’ta bulunan Silwad kasabasından Mahmoud ‘Aahed ‘Awwad, Mahmoud Ahmad ad-Dor, Ahmad Ra’fat ve Qussai Jamal’ı ve dün İsrail güvenlik güçlerince bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Abdul Rahman Bani Fadl’ı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

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