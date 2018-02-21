İsrail askerleri bir gazeteci ve 2 çocuğu gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria’da düzenlenen protestoda reşit olmayan 2 genci ve 1 gazeteciyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Ramallah’ın batısındaki Ofer Cezaevi yakınlarında Filistinli aktivist Munzir Amira’nın gözaltında tutulmasını protesto eden Filistinli göstericilere plastik mermi, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İşgalci güçlerin sert müdahalesinde birçok gösterici atılan biber gazından etkilenirken, İsrail askerleri Muhammed Elwan adlı bir gazeteci ve iki Filistinli genci gözaltına aldı. Filistinliler gösteri boyunca Filistin bayraklarını salladı ve Amira’nın posterlerini taşıdı.

Aktivist Munzir Amira, 27 Aralık 2017’de ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı Beytullahim kentinde düzenlenen protestoda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.