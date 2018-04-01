HABER

İsrail askerleri, Filistinli çocuğu evinde gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir eve düzenlediği baskında 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Al-Arroub mülteci kapına baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir eve düzenlediği baskında 14 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.
İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Al-Arroub mülteci kapına baskın düzenledi. İsrail askeri, mülteci kampındaki bir eve düzenledikleri baskın sırasında annesinin çığlıklarına ve müdahalesine rağmen 14 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Filistinli aktivistler, sosyal medyada olay anının görüntülerini yayınladı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta sosyal medyada 2 İsrail askerinin, 3 yaşındaki bir Filistinli çocuğu alıkoyma girişiminde bulunduğunu gösteren video yayınlanmıştı.
Bir Filistinli insan hakları örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, Mart ayında en az 100 çocuk İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!Flaş... Suudi Arabistan'a füze saldırısı!
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Düğünde kavga çıktı! Gelinle damat salondan kaçtı!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

Konya'daki çiftlikte korkunç manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.