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İsrail askerleri, Filistinlinin evini havaya uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeri’da Filistinli bir mahkumun evini patlayıcılarla havaya uçurdu.İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeri’da Filistinli bir mahkumun evini patlayıcılarla havaya uçurdu.
İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi. İsrail askerleri, el-Basateen Mahallesi’nde Filistinli mahkum Ahmed Cemal Kanba’nın patlayıcılarla evini yıktı. Olayın ardından Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Cenin’in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda Ahmed Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına karıştığı gerekçesiyle mahkum edilmişti.

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